A horgász besétálós, dobós módszert alkalmazva sikeresen megakasztotta, majd partra terelte a különleges halat Fonyódon, a szabadstrandon – írja közösségi oldalán a Balatoni Halgazdálkodási Zrt.

A fantasztikus tőpontyot 34,8 kilogramos tömeggel mérlegelték a helyszínen. A horgász elmondása alapján a hal lassú húzós kapással jelentkezett a dobós módszerrel bejuttatott végszereléken felkínált egy darab 24 mm-es banános-krilles bojlira. A fárasztás megközelítőleg 15 percig tartott.

Azt is megtudtuk, hogy az új rekorder kopoltyúst Sebi néven már ismerték. Először Gödry Zoltán 2016-ban fogta meg , akkor még 19 kilós volt a ponty. Két évig nem mutatkozott, majd tavaly tavasszal is megfogták, most pedig már a legnagyobbak közöttt tartják számon, hiszen megközelíti a 35 kilót.

A visszaengedés pillanatai