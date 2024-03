A balatoni hajóskapitánynak mindene a futás, nyáron egyik kikötőből a másikba fut át. Peizer Szabolcs szerint az ő vidám távja a félmaraton és a maraton, ám rendszeresen teljesít ultrákat is. – Hogyan találta magát a futás világában? – Annak idején egészségügyi problémákkal küzdöttem, sokat ettem, ezért úgy döntöttem, hogy életmódot váltok – mondta Peizer Szabolcs a Csupasportnak. – Tornával kezdtem 2010-ben, egy év múlva jött a futás. Nehezen ment, de szép lassan haladtam előre, jött a három, az öt, majd a tíz kör a futballpálya körül. A kilók elkezdtek lefelé menni, ez pedig még jobban motivált. Akkor teljesítettem Keszthelyen az első félmaratonomat, azóta pedig több mint huszonhétezer kilométert futottam már le. – Miképp növelte a távokat? – Akkoriban nem vettem elég komolyan, ha ma kezdeném, biztosan máshogy csinálnám. Nem tartottam szem előtt a fokozatosság elvét, csak felvettem a cipőt, és mentem is ki. Csak gyűjtöttem a kilométereket, semmi edzésterv nem volt előttem. A BSZM első napját, azaz negyvennyolc kilométert teljesítettem 2012-ben, az jókora arculcsapás volt… Ám nem adtam fel, és 2015-ben lefutottam az első maratonomat, négy óra negyvennégy perc alatt. Többnyire félmaratonokat futottam, 2018-ban be tudtam menni két óra alá. Általában félmaratonokat és maratonokat teljesítek, ezek az én vidám távjaim. A balatoni hajóskapitánynak mindene a futás, nyáron egyik kikötőből a másikba fut át

– Ugyanakkor sokszor teljesít ultratávokat is. Hogy került az ultrázásba? – Egyedül teljesítettem a BSZM-et 2019-ben, huszonöt óra alatt értem be, majd két év múlva virtuálisan mentem, ekkor huszonhárom óra lett az időeredményem. Tavalyelőtt kezdtem igazából ultrákat futni, ám nem mondanám nagy ultrásnak magam. Teljesítettem ötven kilométereket, hatórás versenyeket és háromszor párban az Ultrabalatont, illetve Backyardon is részt vettem már. – Hogyan tudja összeegyeztetni a futást és a munkáját. Ha jól tudom, hajóskapitányként dolgozik a Balatonon. – Szezonális a munkám, nyáron kora reggeltől késő éjszakáig dolgozom, míg télen nem, ekkor sok versenyre el tudok menni. Ám nyáron is szakítok időt az edzésre, heti négyszer akkor is elmegyek futni kora reggel. Balatonlellén van a bázis, általában egyik kikötőből átfutok a mellette lévőbe.

– Január végén ott volt Dunakeszin a Yours Trulyn. Milyen volt? – Ötven kilométert szerettem volna teljesíteni, de kiürült a pálya, egyedül pedig nem volt kedvem kint maradni, így csak harmincegy kilométert tettem meg. Kifejezetten családias volt az esemény, ám ezt tudtam eddig is, hiszen már negyedik alkalommal vettem részt rajta. Kiváló volt az időjárás, sütött a nap, egy kicsit le is pirultam. Teljesen meg vagyok elégedve a harmincegy kilométerrel, remek felkészülési alkalom volt a BSZM-re, amelyre nagy erőkkel készülök. – Egy kicsit nézzünk visszafelé: milyen volt az elmúlt éve? – Az előző esztendőt a Szerelmes Füreddel kezdtem, akkor futottam először ötven kilométeres versenyen. Nagyon hideg volt, de teljesítettem, teljesen meg elégedett voltam. Következett a tapolcai hatórás esemény, amelyen ötvenhat és fél kilométert tettem meg, ez fenomenális eredmény nekem. Ezt követte a tihanyi One Way Ticket, ahol kétszer is elestem, sokat nem mertem kint lenni a pályán éjszaka a sárban. Hetvenhárom kilométert mentem, ami teljesen rendben van. A nyáron munka miatt nem versenyeztem, de szeptemberben ott voltam a Spar Maratonon, amelyen megsérültem, de a BUFF hatórás számára felépültem. Büszke vagyok rá, hogy tavaly négy eredményem is felkerült a DUV-ra. Egyáltalán nem vagyok futóalkat, csak szeretek futni, és próbálkozom becsülettel. Futás közben sokat szoktam beszélni, előszeretettel mesélek a Balatonról és a hajózásról. Szeretek dumálni.

– Milyen célokat tűzött ki maga elé erre az évre? – A Szerelmes Füred ötven kilométeres távját teljesítettem, ott leszek Tapolcán a hatórás országos bajnokságon, amit a BSZM követ. Tervben van még párosban az Ultrabalaton és a BUFF tizenkét órás száma, illetve a Spar Maraton is. Ezen kívül sok minden más is lehetséges, biztosan lesznek olyan megméretések, amelyeken részt veszek még.

