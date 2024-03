A fakivágások és ápolások miatt az utcát szakaszosan lezárták. A március 6. és 12-e között a gyors és sérülés-, valamint károkozásmentes munkavégzés érdekében az utcaszakaszokat teljesen lezárják, reggel nyolctól délután négy óráig az átmenő gépkocsi és gyalogos közlekedés nem lehetséges, továbbá az utcában parkolni sem lehet. Az ott lakók és dolgozók bejutását a forgalomirányítók biztosítják, de kisebb fennakadások várhatók.

Fotók: Lang Róbert

A zöldhulladék elszállítás és tuskózási feladatok is ez idő alatt történnek. A fákon a magasban alpinisták dolgoznak. A szakemberek az összes fát előzetesen alaposan megvizsgálták. Az elszáradt, balesetveszélyes, helyenként már a gyalogosokat és a parkoló autókat is veszélyeztető ágak levágásán túl az egészségügyi metszéseket és a fák statikai megerősítését is elvégzik a fasor megőrzésének érdekében. A metszések mellett a beteg fákat is kicserélik, a helyükre újakat ültetnek majd.

2024. március 6., szerdától előreláthatólag 2024. március 8-án péntekig reggel nyolctól délután négy óráig a fák kivágása miatt a Virág utca-Németh István fasor és a Fő utca közötti szakaszat is lezárják. A munkálatok ideje alatt a Füredi úti csomópontból induló 91-es vonal járatai terelőútvonalon közlekednek. A kivitelezés ideje alatt a járatok menetideje pár perccel megnövekedhet.