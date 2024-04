Az átadó ünnepség több szülő is részt vett. Birkás Brigitta elmondta, össze sem lehet hasonlítani a régi óvodát az újjal, ezért is örül annak, hogy gyermeke még járhat a modern, jól felszerelt intézménybe. Hasonlóan vélekedett Székelyfi Borbála is. Az édesanya érdeklődésünkre elmondta, öt éves gyermeke csak pár hónapig élvezheti az új környezetet, a kisebb azonban még évekig.

Három új munkahelyet is létrehoztak

Pám Miklósné, a kaposfői Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde igazgatója az ünnepségen kiemelte, a régi épület nagyon elavult már, ezért szükség volt arra, hogy a gyerekek a mai kor igényeinek megfelelő épületben fejlődhessenek.

– Többcélú intézmény lettünk a mini bölcsődével, ami azért fontos, mert a fiatal édesanyák ránk bízhatják gyermekeiket és újra munkába állhatnak – hangsúlyozta Pám Miklósné. Az óvoda igazgatója hozzátette, családias légkörben, biztonságban és szeretetben tudják nevelni a gyerekeket. Az új bölcsődével pedig három új munkahelyet is létrehoztak. Huszti Gábor, a somogyi közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, az ilyen beruházásoknak népességmegtartó szerepe van.