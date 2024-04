Mint ismert, az egyik nyolcadik emeleti lakás kapott lángra, feltehetően azért, mert egy égő cigarettacsikk odahullott az erkélyre. A negyven perces tűzben a családnak szinte mindene elégett, ami nem, az pedig használhatatlanná vált. A kaposfői férfi lapunkban olvasott a család tragédiájáról, ezután döntött úgy, hogy támogatja őket.

Molnár József elmondta, parkettázással foglalkozik már 57 éve. Abban próbál segíteni, hogy a felújítás után leburkolja majd a szobákat. A kaposfői vállalkozó bútorokkal is szeretné segíteni a családot. – Tavaly halt meg a testvérem, a házában pedig több szekrény, ülőgarnitúra is maradt, ezeket is eljuttatnám nekik, ha elfogadják tőlem – tette hozzá. Molnár József kérdésünkre elmondta, igyekszik támogatni másokat, többször vállalt már társadalmi munkát. – Ha tudok, akkor segítek. Az életben elértem, amit akartam, a gyerekeimnek is mindene megvan – hangsúlyozta a vállalkozó.