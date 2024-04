Komoly gondok vannak a szépkorúak egészségi állapotával is, amely szorosan összefügg a jövedelmi helyzetükkel. A KSH adatai szerint folyamatosan növekszik a szépkorúak aránya hazánkban, így a velük való törődés kiemelt feladata lesz a társadalomnak – hangzott el a somogyi nyugdíjasszövetség küldöttgyűlésén.

– Már több mint egy évtizede javasoljuk a nyugdíjrendszer átalakítását, eredménytelenül. Ebben minden bizonnyal közrejátszik, hogy nincs az időseknek egységes képviselete, mint ahogy egy átfogó elemzésre is szükség lenne a somogyi szépkorúak helyzetéről. Ezeket a kérdéseket a vármegyei közgyűlés képviselőjeként többször felvetettem, idősügyi tanács létrehozását is kezdeményezve. A kérdések megvitatására az indoklás szerint jogkör hiányában nem kerülhetett sor –mondta Stikel János elnök, aki a fentiekhez kapcsolódóan a közelgő önkormányzati választásokról is szót ejtett.

– Fontos mérföldkő volt szervezetünk életében, amikor 4,5 évvel ezelőtt a Somogyért Egyesület égisze alatt én is bekerültem a vármegyei közgyűlésbe, ezáltal lehetőségem nyílt szövetségünk tevékenységének részletes bemutatására. Ennek eredményeként jelentősen javult a megítélésünk, a közgyűlés vezetői rendszeresen látogatták a rendezvényeinket, többször kaptunk anyagi támogatást is – emelte ki az elnök.

A küldöttgyűlésen Meskó László, a NYOSZ elnöke, valamint Juhász László, a NYUSZET vezetője is az országos összefogás szükségességét hangsúlyozta, elismerően szólva vármegyénk nyugdíjasszövetségének tevékenységéről. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy 2024-ben a korábbinál szűkösebb pénzügyi források állnak a szövetség rendelkezésére. – Az évek során többször is elutasították a pályázatunkat. Érthetetlen számunkra, hogy miközben közmegelégedésre végezzük a munkánkat, nem tartanak méltónak bennünket a támogatásra – állapította meg Stikel János.