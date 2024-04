Április elsejével elindult a viharjelzés a Balatonnál és a hazai tavakon. A katasztrófavédelem október végéig a Balatonon, a Velencei-, a Fertő- és a Tisza-tavon működtet viharjelző állomásokat.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint ha nincs viharveszély, nem villannak a lámpák. Ha a várható szélerősség az óránkénti 40 kilométernél erősebb, de 60 kilométernél gyengébb, akkor elsőfokú viharjelzést adnak ki. A másodfokú viharjelzés a viharos, óránkénti 60 kilométernél erősebb széllökésre figyelmeztet. A jelzés a legelső erős széllökés előtt legalább 30 perccel látható. Nemcsak a tóparton, hanem online is lehet tájékozódni a viharjelzés aktuális állapotáról. A rendszer nyomon követhető a katasztrófavédelem honlapján is.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szerint a balesetek megelőzése érdekében érdemes komolyan venni a viharjelzéseket. Vihar idején ne csak a nagyobb tavaknál mellőzzük a fürdőzést. Ha villámlik, jöjjünk ki mindenféle folyóból, tóból, medencéből, és menjünk be egy közeli épületbe.

A balatoni viharjelzés a tó három medencéjében egymástól függetlenül működött tavaly október végéig, mindhárom rendszer az adott terület időjárási körülményeihez igazodva jelzett. A tó nyugati medencéjében 6 millió 120 ezer, a középső medencében 6 millió 3 ezer alkalommal, a keleti medencében pedig 6 millió 200 ezerszer villantak fel a jelzőberendezések a 2023-as szezonban. A korábban KEHOP-forrásból finanszírozott fejlesztéseknek köszönhetően bővítették az állomásokat és a LED-technológiás jelzőberendezéseknek köszönhetően jobban észlelhetőek a jelzések.