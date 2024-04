Mosolyogva fogadott bennünket Laura, édesanyja karján ülve integetett nekünk siófoki házuk udvarán. A 20 hónapos, életvidám kislány már sok vizsgálaton és két komoly koponyaműtéten is túl van. Legutóbb tavaly novemberben operálták.

– Laura problémamentes terhesség után jött világra, születése után derült ki ritka genetikai betegsége. Apert-szindrómás, ez egy korai csontosodási zavar. Ez azt jelenti, hogy társainál korábban csontosodtak meg csontjai. Ez főként a koponyáját és az ujjait érinti – mesélte Sándor-Györkös Rebeka, a kislány édesanyja.

A szülők egészen Salzburgig utaztak, hogy a kislány koponyáját meg tudják műteni. – Júniusban újra visszatérünk Ausztriába kontrollvizsgálatra. Ekkor derül ki, hogy szükség van-e újabb beavatkozásra a közeljövőben. Az biztos, hogy Laura koponyáját 5–6 éves korában újra meg kell majd operálni. Ez a levegővétele számára fontos arcüreg-beavatkozás, korrekciós műtét lesz – folytatta Sándor Gábor, az édesapa.

A szülők idehaza az ujjszétválasztó műtétekre is készülnek. Mint elmondták: céljuk, hogy Laura tudja majd használni a kezeit, ujjait. Ha megtörténik az ujjak szétválasztása, a kislánynak újra kell majd tanulni a mozdulatokat, ehhez pedig sok fejlesztésre lesz szükség. Ezek finanszírozására is fordítják azt a több mint 2 és fél millió forintot, amely az elmúlt két hónapban gyűlt össze. Laura édesanyja korábban több élvonalbeli kézilabdacsapatnál játszott kapusként, jelenleg az NB II-es Siófok KC hálóőre. Kézilabdás berkekben hamar híre ment a kislány történetének, így talált rájuk az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány.

– Januárban vették fel velünk a kapcsolatot a civil szervezet képviselői, s hamar meg is kezdődött a pénzgyűjtés. Hálás szívvel és köszönettel gondolunk önzetlen munkájukra, valamint azokra a sportolókra, akik felajánlották mezeiket, hogy a licitekkel segítsék kislányunk fejlesztését, külföldi orvosi vizsgálatait. Természetesen ez az összeg nem lenne most meg a rengeteg adományozó nélkül, akik kisebb-nagyobb összeggel járultak hozzá a gyűjtéshez – mesélte Sándor-Györkös Rebeka.

Több klub ajánlott fel relikviákat

Hamar elkelt a kézilabdázó Zoran Ilic és Rosta Miklós válogatottmeze, de Lékai Máté dedikált FTC-mezére is lehetett licitálni. Székesfehérváron, Dunaújvároson, Esztergomon át Érdig számos klub ajánlott fel valamilyen relikviát a licitekre. Az édesanya kiemelte: külön öröm volt számára, hogy olyan csapatoktól is kaptak elárverezhető mezt, ahol nem fordult meg játékosként. Somogyból a Fino Kaposvár férfi röplabdacsapat és a Kometa Kaposvári KK kosárlabdacsapat is ajánlott fel dedikált mezt.

– Nem volt kitűzött, remélt pénzösszeg. Minden felajánlásnak örültünk, de az összegyűlt több mint 2 és fél millió forint minket is meglepett. Ez is mutatja a sportos összefogás sikerét. S nemcsak kézilabdás körökből segítettek, hanem jégkorongos felajánlás is érkezett, de labdarúgótornával is igyekeztek növelni a támogatás összegét az alapítvány munkatársai – mondta Laura édesapja. Volt olyan felajánlás, amelynek licitösszege folyamatosan, több napon át emelkedett, de olyan mez is akadt, amely villámáron, pár perc alatt gazdára talált, ezzel is segítve a siófoki Laura fejlesztését és kezeléseit.