A két ásotthalmi csoporton kívül a házigazda Déli Agrárszakképzési Centrum Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium csapata is részt vett a küzdelemben.

Tíz pontozóbíró értékelte a fiatalok teljesítményét, akik fadöntésben és motorfűrészes fadarabolásban is bizonyították felkészültségüket. A pontos helyezést április 26-án a Szakma Sztár Verseny budapesti találkozóján hozzák nyilvánosságra, ezért egyelőre csak annyit tudunk, hogy öten teljes mentességet kapnak majd a vizsgák alól. Varga Zsolt oktató, a program egyik szervezője azt mondta: sikeresen és balesetmentesen lezárult a három napos szakmai verseny. Tóth Krisztina, a házigazda Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója azt mondta: oklevelet, vásárlási utalványt és védőfelszerelést kaptak a versenyzők, s pénteken indulás előtt egy balatoni kiránduláson is részt vettek.