Szülők és gyerekek, több százan ünnepelték közösen a bodrogi általános iskola fennállásának 30. évfordulóját a szombaton megtartott családi napon. Az egész napos rendezvényen egymást érték a színes programok, mely a tornateremben közös áhítattal és imádkozással kezdődött délelőtt, majd a Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolásai adtak kis bemutatót egy-egy hangszeren játszva.

A buszhúzás izgalmas és fáradtságos perceit a csillámtetoválások, a vagány arc- és testfestések felpingálása közben bőven volt alkalma kipihenni a gyerekseregnek. A közösség korábbi gyűjtései, szülői adományai révén elkészült, új játékelemekkel, hintákkal, mászókával, homokozóval kialakított játszótéren ez alkalommal a trambulint és a gumiköteles ugrálót is ki lehetett próbálni. Az udvaron családi vetélkedőt, kincskeresést, foci- és röplabdatornát szerveztek a szülői munkaközösség lelkes támogatói a pedagógusokkal karöltve. A termekben sudoku-ban is összemérhették tudásukat egymással a jelentkezők, a gyerekek kipróbálhatták azt is, hogyan lehet méhviasz segítségével gyertyát önteni.

A közös ebéd és limonádés felfrissülés után Pintér Béla, az egyik legismertebb hazai keresztény énekes-zeneszerző adott nagy sikerű koncertet a bodrogi kisdiákok és szüleik örömére.