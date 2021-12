Zóka Péter filozófus és Szemes Péter irodalomtörténész beszélgetett Csordás Lászlóval, az Együtt szerkesztőjével. Az Együtt a kárpátaljai magyarság egyetlen kulturális folyóirata. Csordás László arról számolt be, hogy az ukrán nyelvtörvény árnyékában nehéz a szétszóródó közösséget összefogni, mert a fiatal magyar értelmiség egyre kevésbé marad a szülőföldjén. A fórumon mutatták be Szemes Péter könyvét, a Fényverte utakon című kötet a szerző válogatott műbírálatait tartalmazza. Szó esett arról is, hogy 31. Helikon-napokon a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Berzsenyi-díjjal tüntette ki Ujkéry Csaba írót, a Somogy Megyei Bíróság korábbi elnökét, valamint Berzsenyi hűségjutalmat adományoztak Komáromi Gabriella kaposvári irodalomtörténésznek, aki a konferencián elhangzott előadásában Trianon hatását elemezte a magyar gyermekirodalomban.