A kihagyást követően június 29. és július 2-a között tartják Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválját a Balaton Soundot. A minap a Zamárdiban tartott fesztivál szervezői lerántották a leplet a fellépőkről is, így már biztosak lehetnek benne a partiarcok, hogy az elektronikus zene legnagyobb ágyúi fellépnek a fesztiválon.

Az első napon Martin Garrix, a veteránnak számító Paul Kalkbrenner és honfitársa Robin Schulz is a lemezjátszók mögé állnak a Balaton partján. De a brit slágergyáros Jonas Blue és a holland DJ duó a Yellow Calw is mindent megtesz majd azért, hogy ismét beleremegjen a Balaton-part a visszatérő gigafesztiválba.

A fellépők között szerepel a napjaink legfelkapottabbjának számító páros Dimitri Vegas és Like Mike, valamint mások mellett Alesso és Carnage és Imanbek is tiszteletét teszi a Balatonnál ezen a nyáron. S persze közönségkedvenc Marshmello valamint Timmy Trumpet koncertjeit is már sokan várják.

Mint az ismert tavaly elmaradt a Balaton Sound a járvány miatt, s kétséges volt a jövője egy rövid ideig. Azonban Zamárdi vezetése konzultációt indított a lakosok körében, hogy megtudják: mit szeretnének a városlakók, maradjon vagy menjen a fesztivál. A zamárdiak pedig úgy döntöttek, megtartanák a több tízezer turistát vonzó zenei fesztivált.

A szervezők egy három éves szerződést kötöttek a város vezetésével, amelyben megállapodtak a fesztivál megtartásának minden feltételéről. Az önkormányzat kérésére helyezték a Balaton Soundot június végi időpontra, s a város kérésére csökkentették ötről négynaposra a vízparti együttlétet.