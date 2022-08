Zsúfolásig megtelt a Csukás színház a hétvégén Balatonszárszón, ahol zúgó taps köszöntötte már a színpadra lépés előtt azokat a 10–16 éves korú fiatalokat, akiket a 2019-ben meghirdetett István, a király iskolába megy című tehetségkutató program keretében választottak ki a szerepekre. A Rosta Mária producer által útjára indított program célja az volt, hogy a felnövekvő generációval megismertessék és közel hozzák a fiatalokhoz a Szörényi-Bródy szerzőpáros nemzeti rockoperáját. Az elhúzódó járványhelyzet miatt a darab bemutatóját tavaly szeptemberben tartották a Budapest Arénában, idén pedig országos turnéra indultak vele. A nyár folyamán Szentendrén, Gödöllőn, Komáromban is felléptek a gyerekek, az ötödik előadást a Balaton-parton tartották a Kultkikötő szárszói helyszínén.

– Az én életemben az István, a király nagyon fontos szerep, már gyerekként is szerettem és a Társulat című tehetségkutató program győzteseként játszottam István szerepét – mondta el Feke Pál színész-énekes. – Gyakorlatilag a Kárpát-medence minden szegletéből vannak itt fiatalok, Kézdiszentlélekről, Marosvásárhelyről, Marcelházáról, Mezőváráról és Sepsisszentgyörgyről is – tette hozzá az előadás előtt Feke Pál, aki elmondta azt is, külön öröm számára, hogy a Balatontól pár lépésnyire, az ország egyetlen fedett szabadtéri színházában játszhatnak. – Van, aki közel 1500 kilométert utazott Gyimesből, hogy itt lehessen, többen még soha nem jártak a Balatonnál, a közös mindannyiukban, hogy alig várják az előadást.

Az előadásban a szólisták mellett a Novák Ferenc által az ötvenes években alapított Bihari János Táncegyüttes gyerektáncosai is közreműködnek. – Van olyan gyerektáncos köztük, akinek a nagymamája szerepelt az első előadásokban, most pedig az unoka készül a fellépésre.

Az előadásban magabiztos kiállású és kristálytiszta hangon megszólaló gyerekek farmeros-pólós megjelenésükkel, jelzésszerű díszletek közt kiválóan értelmezték a mai korra ugyanúgy érvényes mondanivalót a kemény rock zenével és a pop műfajával.

Az ötezer hazai és külhoni magyar nyelvű iskola számára kiírt versenyben a diákok produkcióiáról készült video alapján szakértő zsűri és a közönség is dönthetett arról, kit látna legszívesebben a rockopera főszereplőiként. Az István, a király iskolába megy program felhívásra Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről és az anyaországból több mint 150 versenymű érkezett. A közönségszavazatok száma elérte a 160 ezret, a program Facebook-profiljának bejegyzései több mint 6,5 millió embert értek lel, a honlap közel 2 millió oldalmegtekintést regisztrált.





Fotó: Andricz G.