Mária napok '22 rendezvénysorozat keretében tartották meg hétvégén a 39. fúvószenekari találkozót Balatonmáriafürdőn. Menetzene, koncert és zenetörténeti előadás is színesítette a kínálatot, csaknem 3000 látogató kapcsolódott a három napos programba. Esténként közös térzene emelte a nyáresték élményét a központi strandon.

A legkisebbeket kézműves gyermekfoglalkozás várta az Andrássy Mária közösségi házban, később hangszerbemutatóval egybekötött zenetörténeti előadásra hívták az érdeklődőket. Öt fúvószenekar vett részt a rendezvényen, a Balaton M&K-n kívül barcsi, vonyarcvashegyi, nagykanizsai és egy fővárosi együttes is fellépett. Galácz György balatonmáriafürdői polgármester azt mondta: a Mária Napokat minden évben megtartják, s ehhez kapcsolódik a fúvószenekari találkozó is. – Célunk, hogy az itt élők és a településünkön nyaraló vendégek is jól érezzék magukat – hangsúlyozta a polgármester. – Ezért igyekeztünk minél változatosabb programot összeállítani.

Szuharevszki – Relax címmel a hétvégén Szuharevszki Mihály képzőművész időszaki kiállítása nyílt meg a helytörténeti gyűjteményben. Huszár Mihály galériavezető ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a tárlatot.