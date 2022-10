Az idei tábor résztvevői előadások mellett önálló fotóriportok készítésével mélyedtek el a dokumentarista fotográfiában. - Az idei táborunkban igyekeztünk olyan feladatokat, kihívásokat, helyzetgyakorlatokat adni a résztvevőknek, amelyek révén a komfortzónájukból kilépve hasznos ismereteket szerezhettek a dokumentarista fotográfiáról és a fotózások során nélkülözhetetlen kommunikációról - mondta el Zsirai Tibor, a program társszervezője, az Embermód Alkotóközösség egyik alapítója.

Fotós: mw

Az idei táborba abasári, budapesti, győri, kaposvári, nagykanizsai és pécsi fotósok érkeztek. - Olyan feladatok is vártak a résztvevőkre, mint fotóillusztráció készítése egy bulvármagazin cikkéhez, minden kihívásban egyetlen közös pont volt, hogy a fókuszban az ember állt - ismertette Ruprech Judit, az Embermód projekt ötletgazdája. Kövesdiné Panyi Antónia, a Honismereti és Természetvédő Egyesület vezetője kiemelte: az idei évben a helyi gazdálkodók mellett szőlősgazdák és fiatal családok is a fényképezőgépek elé álltak, az egyik feladatban az utcán sétáló falubelieket is megörökítették a fotósok. - Amellett, hogy nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk a tábort, Mesztegnyő számára is jelentőséggel bír, hiszen az itt készült képek kordokumentumnak tekinthetők, ami helyet kaphat a település történettárában - mondta Kövesdiné Panyi Antónia. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezett alkotótábor fotóit a közeljövőben a helyi művelődési központban egy fotókiállítás keretében tekinthetik majd meg az érdeklődők.

Fotós: mw

Fotós: mw

Fotós: mw