Iharosberény Halászlé, palócleves, pörkölt és töltött káposzta rotyogott a kondérokban, akadt, aki babgulyással rukkolt elő, a berényi bográcsos főzőversenyen összesen 14 csapat vállalta a küzdelmeket. A szakácsok már javában szorgoskodtak, amikor elkezdődött az Inkey Gáspár történelmi vívóverseny, a korhű öltözetbe bújt résztvevők látványos produkciója sokakat vonzott.

– A helyieken kívül csurgói, vései, kaszói látogatók is felkeresték a fesztiválunkat, sőt, Nagykanizsáról és Budapestről is érkeztek – mondta Zsirmon Endre polgármester. – Színes, valamennyi korosztályt érdeklő programot igyekeztünk szervezni, mezőgazdasági és vadászati kiállítás is gazdagította a rendezvényt.

A településen és környékén csaknem 200 család foglalkozik gesztenyével, amit helyben értékesítenek, feldolgoznak, illetve az árut felvásárlók szállítják el. Az államilag elismert hat szelídgesztenye fajta között iharosberényiek is vannak, s szombaton minden a gesztenyéről szólt: pürét, tortát, masszát, kiflit és gesztenyés aprósüteményt is kínáltak. Délután újult erővel folytatódtak a programok: a lufihajtogatás és a nagykanizsai T2 Kutyaiskola bemutatója után az iharosberényi énekkar lépett fel, s a Hangszerelem Zenestúdió műsora valamint Dred és Doris szórakoztatta a közönséget. A szerencsések értékes ajándékcsomagot nyertek tombolán, este Kocsis Tibor adott koncertet, a fesztivált tűzijáték zárta.

Fotó: Varga Róbert