Tény, hogy néhány évtized alatt nemzetközi szintű, tekintélyű és méretű vállalat lett a balatonboglári Halker-ből, s egyben a hazai gasztronómiai ellátás motorja megszületett. Ma már nemcsak az egész országban, hanem a határokon túl is letették a névjegyüket. A folyamatos fejlesztések, az innováció, az újabb és újabb telephelyek, leányvállalatok azt mutatták: nemcsak egy gazdasági társaság bővülésének vagyunk a tanúi, hanem egy új, addig nem tapasztalt üzleti kultúra is születik. A 2023-as Gasztro-expó 137 kiállítója, a sok ezer látogató, a vélemények és megnyilvánulások azt igazolták vissza, hogy érdemes új utakra lépni, például az élelmiszer-alapanyagok kis és nagy felhasználóinak időről időre megmutatni: mi a varázslat titka? Miből, mi és hogyan készíthető, akár a köz­étkeztetés szintjén, akár a nemzetközi gasztronómiai versenypiacról nézve. A hosszú távon garantált azonos minőség, a megbízhatóság, a konyhakészség és a garanciális feltételek vezetnek a kölcsönös megelégedettséghez, a tartós partnerséghez. Ezt szolgálták a Halker-nél a folyamatos fejlesztések, üzemek, raktárak, a minőség-ellenőrző labor, ahol lényegében pillanatok alatt kimutatható a valódi összetétel. Ezt szolgálják az egyre szaporodó saját márkás termékeik, köztük az egyik zászlóstermék, a csúcs halászlé, amelyből szinte nem tudnak elegendőt gyártani a folyamatos fejlesztések ellenére sem. – A Halker Kft.-nél most is négy beruházás van folyamatban – tette hozzá az ügyvezető igazgató. Gödry Zoltán megkönnyítve az expó-hatás befogadását, azt is elmondta: a fizikai beruházások mellett kiemelkedően fontos a munkatársakról való értő gondoskodás, hiszen sok száz emberről, családról van szó, s a termékeikben, szolgáltatásaikban ott van a dolgozók felkészültsége, naprakészsége, a munkahelyi hangulat és az inspiráció is. Gödry Zoltán kiemelte: a partnerkapcsolatok is folyamatosan változnak, fejlődnek, újabb és újabb találkozási, tanácskozási, tárgyalási formák jelennek meg az internet világában is. A személyes találkozás azonban semmivel sem pótolható, ez is kiderült a két nap során. Nemcsak látványos, hanem hatékony is az idei expó, nem véletlen, hogy már a jövő évi is szóba kerül a beszélgetések során.

A Halker Kft. történetének aranylapjaira való, hogy a két alapító családtagjai is a társaságnál dolgoznak.