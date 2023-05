Április 20-a óta láthatjuk a magyar mozikban a minden idők legsikeresebb vízilabda-válogatottjának történetét bemutató sportfilmet. A Nemzet Aranya címmel Zákonyi S. Tamás rendező-producer vitte vászonra és a csapat életének 1997 és 2008 közötti izgalmas időszakát kíséri végig a film.

Kaposváron a rendező és az egykori válogatott három tagja – Vári Attila, Steinmetz Ádám és Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázók – jó hangulatú közönségtalálkozón vettek részt, amelyre eljöttek a kaposvári vízilabdaklub növendékei is.

A közönségtalálkozón Zákonyi S. Tamás arról beszélt: egy őszinte, izgalmas sportfilmet akart készíteni, amivel vízilabda-rajongóként egy régi álmát váltotta valóra. A közönség kezdeti bátortalansága után záporoztak a kérdések, s a vízilabdázók közvetlenségükkel azonnal levették a lábukról a nézőtéren ülőket.

Az olimpikonok elárulták, hogy mindannyiuk életében volt mélypont, ám soha nem adták fel az álmaikat.

Mindig egy emberként küzdöttek a győzelemért és minden pillanatért megérte kitartani. A meghívott vendégeket is érte egy kis meglepetés, amikor az egyik fiatal rajongó kért szót. A mikrofont megkaparintva a kaposvári kisfiú elárulta a nevét: Kemény Dénesként mutatkozott be, nem kis meglepetést okozva ezzel a bajnokoknak és a közönségnek egyaránt.

A 10 éves kaposvári Kemény Dénes büszke híres névrokonára

Bátorságát tapssal jutalmazta a kaposvári publikum és a „Nemzet Aranyai” is. A kisfiú lapunknak elárulta: csak névrokona a legendás edzőnek és alig várta, hogy bemutatkozhasson a vízilabdázóknak, akikért az egész családja rajong.



Hallgasd meg ide kattintva Kemény Dénessel készített podcastünket!