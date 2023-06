A hagyományos kórusművek mellett szláv és kelta népzene is felcsendült gitár és balalajka, valamint hegedű kíséretében. Mai slágerek és filmzenék is a repertoárt képezték a találkozón, - A korábbi polgármester ötlete alapján szervezték meg 13 éve az első találkozót azzal a célla, hogy kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk a helyieknek és a környékbelieknek, valamint építsük a kapcsolatot a hazai és külföldi kórusokkal – mondta el Cziberéné Ráduly Irén, a Soli Deo Gloria kórus karnagya. Hozzátette: a fellépést követően egy vacsorán vettek részt a fellépők, ahol gitár kísérettel spontán énekélések voltak. Megjegyezte: jövőre is szeretnék megszervezni a találkozót és a tervek szerit egy amerikai kórus is fellép Balatonszárszón.