Az ácsolt faszerkezet alatt a nyugdíjas tájképfestő vízparti képeit, tanyai hangulatú festményeit naponta többen megcsodálják. – Több mint húsz éve, de viszonylag későn, ötven éves koromban kezdtem el festeni. Gyerekkoromban nagyszüleim házában láttam azokat a képeket, amik ámulatba ejtettek, és örök életemben bennem volt, hogy én is szeretnék olyat festeni. Az újságot böngészve találtam rá Ligetiné Ackermann Éva kadarkúti festőre, akit felkerestem, és tőle tanultam az alapokat-mondta el az alkotó, akinek tájképei mellett a vadászjelenetek is a kedvenc témái közé tartoznak.

– Több mint háromszáz képet festettem már, és kiállításom is volt Kaposváron, de külföldre is vittek már tőlem festményt -folytatta. A gondosan bekeretezett olajfestmények legtöbbjén a pasztellárnyalatok mellett a zöld szín dominál, az idei képek legtöbbjén pedig egy-egy nőalak is feltűnik.

– Korábban nem festettem emberi alakot, nem olyan rég kezdtem el. Jól kiegészíti a tájképeket, és életet ad a tájnak. Kugler Béla örül minden elismerésnek, e büszkén meséli, hogy már több szakmabeli is megállt a ház előtt és elismerően nyilatkozott a festményekről.