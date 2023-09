Varjas Tamás, a szennai Zselic Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) igazgatója érdeklődésünkre elmondta, mozgalmas tanév elé néz a mintegy 400 diákjuk. A fiatalok először a szeptember végi Szent Mihály-napi szüreti felvonuláson lépnek fel, majd készülhetnek a különféle táncversenyekre. – Szeretnénk folytatni a jól bevált programjainkat is – mondta Varjas Tamás. – Várhatóan kétszer is megszervezzük a Gyerekektől gyerekeknek elnevezésű táncházunkat, ahol egymástól tanulhatnak a fiatalok. Odafigyelünk arra is, hogy a hátrányos helyzetűek megfelelő, ingyenes oktatást kapjanak. Erre a Pro Filii Alapítvány pályázatán csaknem 5 és fél millió forintot nyertünk. Ennek egy részéből nyáron már szerveztünk tábort – tette hozzá a Zselic AMI igazgatója.

Tizenhat helyen

A kaposmérői székhelyű Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola új tanévében 800 fiatal lesheti el a modern, a társas- és a néptánc alapjait, és tanulhat meg zenélni. Kecskés Miklósné igazgató elmondta, összesen 16 telephelyen működik az intézmény. A többi között Taszáron, Mernyén, Hetesen is folyik a munka, de a kaposvári Kinizsi-, Kisfaludy- és Honvéd-iskolában is jelen vannak. – Már mindenhol elkezdtünk dolgozni, vannak, akik már a nyáron is gyakoroltak a most zajló országos versenyekre – mondta az igazgató. – Szeptember végéig még várjuk az új tanulókat intézményeinkbe. Szerencsére megfelelő számban vannak pedagógusaink is.