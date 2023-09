A nagybajomi Kékmadár Gyermekotthon lakója – aki a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium elsőéveseként vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Programban – a tavaly ősszel kiírt pályázatra készítette el művét. Alkotásában egyebek mellett a számára felettébb imponáló intézményi légkör bemutatásáról is írt lebilincselően, ahogy a hit megtapasztalt erejéről, a velünk-bennünk élő reményről, valamint terveiről, vágyairól. Alkotása szól továbbá szenvedélyéről, a lovaglásról, amely a szöveges részt tovább gazdagító képversében is megjelenik.

A beküldött pályaművek bírálata mostanra megtörtént, s a túrázni s rajzolni is szerető diáklányt arról tájékoztatta a zsűri: alkotása bekerült a nyertes pályázatok közé. Az, hogy hányadik lett, csak szeptember 20-án derül ki.

A hagyományokhoz híven, a budapesti SZGYF-székházban rendezendő díjátadón értékelik a pályázatot. Az ünnepi eseményre az érintett kirendeltségek igazgatóját és az intézményvezetőket is meghívták.