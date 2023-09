Különleges teák és japán édességek várták szombaton a boronkai kastélyba látogatókat.

– Ez a mochi rizsporból, cukorból, szójaporból készült édesség, és sűrű, ragadós textúrájú – mutatta Kurita Junko, aki 2001 óta népszerűsíti a japán teákat, ételeket országszerte. – Azt érzem, hogy egyre több fiatal nyitott a japán kultúra felé, szeretik az animációkat, és most is szívesen kóstolták meg a kekszeket, édes-babos töltött palacsintát vagy a különleges teáinkat – mondta el Kurita Junko. Megjegyezte: a japán teák nagyon tiszták, hatvanfokos vízbe kell áztatni és minden étkezés után fogyasztják. A Szakura együttes tagjai autentikus kimonókban mutattak be japán dalokat, hangszereket, mint például a kotot és a háromhúros samiszent.

– Iskolában, énekóra keretén belül ismerkedtem meg a hangszerekkel, és felléptünk a nyári rendezvényeken, a gyerekek is szívesen kipróbálták ezeket – mondta el Farkas Sugii Yuki. A művésznő férjével, Farkas Gáborral is fellépett, Schubert és Debussy négykezes zongoradarabjait adták elő.