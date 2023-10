– Mennyire elégedett az elmúlt egy évvel?

– Alapvetően elégedett lehetek, hiszen a kitűzött céljaim közül sok minden megvalósult. Ám ez az egy év arról is szólt, hogy megismerjem a bogláriakat és az igényeiket, azt, hogy mit várnak el a művelődési háztól. Ők pedig nagyjából egy év alatt látták azt az irányvonalat, amit én kitűztem.

– Hogyan fogott neki a munkának?

– Egy éve szinte mindenkit megkerestem: intézményvezetőket, egyházi vezetőket, de beszélgettem az utca emberével is. Arra törekedtem, hogy a meglévő hagyományok ne sérüljenek. Kerestem viszont új helyszíneket és a zenei ízlésemet is próbálom egy kicsit behozni a kulturális kínálatba, de persze a lakosokkal beszélgetve alakítjuk ki a programokat. Nem szeretném innen az irodából eldönteni, mit szeres senek az emberek, csak arra törekedhetek, hogy a programok minőségiek legyenek.

– Milyen jellegű rendezvényekkel bővült a programkínálat?

– Akár a városi programokkal, akár a művelődési ház rendezvényeivel kapcsolatban megpróbáltam egy irányt tartani, és azt gondolom, hogy pozitív volt a fogadtatás. Megjelentek olyan rendezvények, mint az operett, a kabaré, amiket nagyon szeretnek a bogláriak. Tavaly indítottuk útjára a boros beszélgetéseket, ezeken egy helyileg vagy országosan ismert embert mutatunk be a rendezvény első felében, ezt követően pedig egy helyi borászattal ismerkedhetnek az érdeklődők.

– Ez egy igencsak rendhagyó program az intézmény életében?

– Volt egy olyan célkitűzésem, hogy a helyi vállalkozásokat, borászatokat bemutassam. Nagyon fontosnak tartom ugyanis, hogy a helyiek ismerjék a helyi pincészeteket. A művelődési ház programjai erősítik a közösségeket, ez is fontos célkitűzésem volt. Ebben vélhetően van még tartalék, a különböző korcsoportokat is igyekszünk megszólítani sport- vagy táncprogramokkal. Nemsokára indul a szakkör, amelynek keretében a gyertyaöntés, a makramézás, a bútorfestés, a nemezelés fogásait is el lehet sajátítani. Ezeket a régi, tradicionális, kézműves tevékenységeket is igyekszünk közelebb hozni a lakossághoz.

A civil szervezetek is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra

– Teret adunk minden civil kezdeményezésnek, mert fontosnak tartom, hogy mindenki magáénak érezze ezt a házat – mondta az igazgató. – A ház nyitott, szeretném, ha a néptáncon kívül elindulna a versenytánc, néhány hete elkezdődtek a kangoo foglalkozások, amivel a sport is megjelenik a művelődési házban.

– Izgatottan várjuk a szőlőskislaki művelődési ház megújulását, egy nyertes pályázatnak köszönhetően energetikai felújításon esik majd át az épület. Szeretném, ha közösségi tér lenne, ha elkészül. Feltett célom, hogy a két kápolnát bevonjuk a város kulturális életébe és nemcsak nyáron kiállítóhelyként, hanem év közben is, akár karácsonykor, pünkösdkor vagy húsvétkor, tette hozzá.