Simon József kiállított harmincnyolc festményén megjelenik még a vízpart és a halászat, a nádvágás vagy a szüreti munkák is. – Életműve igen gazdag, 170 képet festett, a most kiállítottakat a családtól kaptuk – mondta el Druskoczi Tünde, Balatonberény polgármestere. – Simon József azonban nemcsak festőként, hanem helytörténészként, íróként és költőként is ismert. A tárlaton a második világháború alatt írt naplójába is beleolvashatnak az érdeklődők.

– Van az úgy, hogy nemcsak az ember hű egy településhez, hanem a település is hű egy családhoz – kezdte köszöntőjét Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, aki kiemelte, hogy ezer szálon kötődik a faluhoz nagymamája révén. – Nagy örömömre 2006-ban én avathattam fel az 56-os emlékművet a volt határcsárdánál – tette hozzá Navracsics Tibor. – Minden alkalommal, amikor itt járok, nagyszüleim és nagybátyám sírjánál kezdem a látogatást. Büszke vagyok Balatonberényre, mert erős közösség él itt, amely szintén büszke a múltjára, a tagjaira. Azt szokták mondani, hogy egy embernek minél több gyökere van, annál erősebben áll az életben. Nekem a balatonberényi gyökerem a legerősebb, ezért köszönöm, hogy a mi családunkat is életben tartja – mondta meghatottan Navracsics Tibor.