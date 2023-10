A Virtuózok című televíziós vetélkedő elődöntőjében is sikeresen bemutatkozó marimbavirtuóz, a kaposvári Bogáthy Benedek a napokban tudta meg, hogy ő az egyik kiválasztott, aki saját hangszert, egy marimbát vásárolhat az elnyert összegből, amelyre tavasszal pályázott.

A győri Széchenyi Egyetem Zeneművészeti Karának ütőtanszakos hallgatója fiatal kora ellenére számos szakmai sikert maga mögött tudva nyújtotta be pályázatát, amihez ajánlást adott Placido Domingo operaénekes is, akivel a Virtuózok című műsor kapcsán került kapcsolatba Benedek. Ezen kívül Eugene Koch karmester, Hontvári Csaba, a győri egyetem dékánja, valamint Papp Balázs, Benedek ütőhagszeres tanára is javasolta Benedeket a díjra.

– Hatalmas lehetőséget kapott Benedek azzal, hogy egy saját hangszert tud vásárolni az elnyert összegből – mondta el Benedek édesapja, Bogáthy Gábor, majd hozzátette, hogy ez idáig még nem volt lehetősége Benedeknek saját hangszeren játszani, annak ellenére, hogy számos egyéni koncertet adott már országszerte és Kaposváron is. Egy ötoktávos marimbát szeretne vásárolni, amelynek előnye, hogy így a zenei darabokat saját környezetében, koncertkész állapotban tudja gyakorolni.

– A jövőben interaktív koncertsorozatot tervezek, olyan populárisabb darabokat is szeretnék játszani, amellyel a fiataloknak sok érdekes dolgot el lehet mondani az ütőhangszerekről – tudtuk meg Bogáthy Benedektől, aki az egyéni koncertek mellett több zenekarban is játszik, többek közt a Szlovák Nemzeti Filharmonikusokkal, a Soproni Szimfónikus Zenekarban és a Szombathelyi Fúvószenekarban.

Egy célközönséget is szeretne kialakítani a fiatal zenész

– Ha megkapom a hangszert, az első hónapokat a gyakorlásnak szánom, majd tavasszal elsőként Kaposváron szeretnék egy önálló koncertet adni – osztotta meg lapunkkal terveit Bogáthy Benedek. – Ezt követően a kapuvári zeneiskolában, ahol jelenleg tanítok, és természetesen a győri egyetemen is tervezek egy-egy önálló koncertet.

Távlati terveim közt szerepel, hogy nemzetközi vonalon is szeretném megmérettetni magamat, tette hozzá. – Ezen kívül egy célközönséget is szeretnék kialakítani, közelebb hoznám a fiatalokat a komolyzenéhez. Szeretnék valami olyat is átadni nekik, amiből visszatükröződik, hogy a vidéki városokban is számos olyan lehetőség van, amellyel élni lehet és kell, s a kitartás, a szorgalom meghozza a sikereket – mondta a fiatal tehetség.