Tűzoltót, mentőhelikoptert, Mikulást, méhecskét, tököt, lovat, szarvast, és még hosszasan lehetne sorolni, mennyi mindent faragott már ceruzából Kücsön Norbert. Az alkotó első munkája egy vonat volt, melyet az egyik barátja kérésére készített el. A magyaratádi férfi számára nem ismeretlenek a faragáshoz szükséges eszközök, ugyanis amellett, hogy katona, fafaragóként is dolgozik. Jelenleg tíz felavatott köztéri szobra van, a legtöbb Taranyban található, de Belegen, Hosszúvízen, Kerekiben és Böhönyén is találkozni lehet egy-egy alkotásával.

Kücsön Norbert a ceruzafaragványaihoz nagyítós lencsét használ, hogy a miniatűrökön minden apró részletet ki tudjon dolgozni. A látása azonban annyira jó, hogy erős napfénynél szabad szemmel is tud faragni valamilyen tárgyat. Nyáron ezt be is mutatta egy gyerektáborban, ahol egy kislányt lepett meg egy apró rózsaszoborral.

Barkácsboltban vásárolható szikékkel és injekciós tűk­kel készítem el a faragványokat

– mesélt a technikáról Kücsön Norbert. – Többféle pengét használok, de nem elég élesek ahhoz, hogy azokkal megfelelően tudjak dolgozni, ezért muszáj jobban megéleznem. Az sem mindegy, milyen ceruzát használok a faragásokhoz, ez függ az alkotásoktól is. A „HB-s” jelzésű kemény grafitceruzával nagyon jól tudok dolgozni. A ceruzáknál is az a szabály érvényesül, mint a fáknál: minél ellenállóbb az anyag, annál szebb lesz a végeredmény. A fenyőfát meg lehet faragni, de nem lesz olyan szép, mint a körtefa – mondta a magyaratádi férfi.