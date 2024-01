Emberméretű, hatalmas lyuk tátong egy öreglaki ház egyik épületrészének tetején. A sok esőtől omladozik a félig vályog, félig tégla melléképület. A ház többi részét megerősítették, de félnek, hogy folytatódik az omlás.

– Egy lakatlan istállót építettünk át, bevezettük a villanyt és a vizet, öt éven át spóroltunk rá, hogy vizünk legyen – mondta Kutiné Gulyás Ildikó, miközben Kiara, a 4 éves kislánya egy rollerrel játszott az udvaron. – Havi 32 ezer forintból élünk. Méltányosságból kapom az árvasági ellátást özvegyként, ez 18 ezer forint, erre jön rá a családi pótlék, ami 14 ezer.

A 43 éves nő férje 3 éve halt meg váratlanul, infarktusban. Azóta nincs igazi karácsonyuk, mert a párja ilyenkor halt meg, amikor a kislány egyéves volt.

Fotó: Muzslay Péter

Az idei karácsony szegényesre sikerült, ajándék úgy jutott a kislánynak, hogy egy kedves balatonboglári család segített, tőlük ruhaneműt is kapnak. Az anya nem fér be a helyi közmunka keretbe. Szeretne dolgozni, járt is az olyan környékbeli munkahelyeken, mint az öreglaki vadfeldolgozó vagy a somogyvári ásványvíz üzem, de mindenütt túl korán kezdődik a műszak. Neki ugyanis óvodába kell vinnie és hoznia a gyermekét. Napközben a háztartást rendezi vagy az egy köbméter szociális tűzifa mellé rőzsét gyűjt az erdőn, hogy tudjanak fűteni a télen. Élelmiszerrel egy szomszéd idős néni segíti a családot, de az anya már szégyell kérni. Szerencsére más támogatóval is összehozta a jó sorsa.

– Ildikót 2021-ben láttam meg az utcán, amikor a férje halála után babakocsival volt kénytelen guberálni egy kaposvári lakótelepen – mondta támogatója, a kaposvári Horváth Lászlóné Éva. – Nem hagyott nyugodni a látvány, visszamentem és megismerkedtünk. Pénzt adtam neki ennivalóra. Csak annyit tudtam róla, hogy öreglaki, de később úgy éreztem, hogy meg kell keresnem, hogy segíthessek. A faluban érdeklődtem utána, így akadtam rá. Azóta időnként felkeresem, és megkérdezem, hogy miben tudnék segíteni...

Fotó: Muzsla Péter

Bármilyen segítséget elfogad a rászoruló özvegy

Ildikó története megindította Évát, aki mindig is érzékeny volt szociálisan, de egy családi tragédia, a férje 2017-es halála után találta meg a lelki békéjét a rászorulók támogatásában. Éva családanya, két felnőtt gyermeke és egy unokája van, emellett szívén viseli Ildikó sorsát. Hálásnak és szorgalmasnak ismerte meg az öreglaki özvegyet, akitől úgy tudja, hogy az elhunyt párja is dolgos ember volt. A halála óta azonban nincs otthon munkáskéz. A házfelújításhoz korábban a polgármester építőanyagot ígért, de szakembert nem tud biztosítani. Ildikó minden adományt elfogad, készpénzt vagy tartós élelmiszert is, és annak örülne, ha egy építőipari szakember jelentkezne és felajánlaná a munkáját a tető felújításához.

Aki szeretne az özvegy édesanyán segíteni, írjon Évának a [email protected] e-mail címre vagy utaljon Ildikónak a 11773432-01712852 -as bankszámlaszámra.