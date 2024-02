Az egykori katonatisztekből összeállt Marcali Bajtársi Dalárda nem hagyja feledésbe merülni a katonai dalkultúrát. Ez a legfontosabb küldetése – fogalmazta meg Samu Zoltán, a dalárda vezetője. Húsz évvel ezelőtti megalakulásuk óta heti kétszeri próbán tanulják az új dalokat, és gyakorolják a régieket – jelenleg Mágenheimné Tóth Ildikó művészeti vezetővel. Évente átlagosan harminc fellépésük van helyi és országos szinten, valamint a határon túl is. Katonadal-repertoárból adódóan legtöbbször az ilyen tematikájú programokra hívják őket.

Az elmúlt évben ilyen volt többek között a marcali katonai megemlékezéseken túl Mesztegnyőn, az aknamentesítő tűzszerészekről való megemlékezés, a zalaapáti Katonadal Fesztivál, vagy éppen a 175 éves Magyar Honvédség tiszteletére tartott rendezvény Budapesten.

Még a Duna Televízió forgatócsoportja is megkereste a Marcali Bajtársi Dalárdát: a műsor fókuszában – a katonadalok éneklése mellett – a katonai kultúra ápolása volt. A művészeti vezető hozzátette: falunapi rendezvényeken, gasztronómiai fesztiválokon, kórustalálkozókon is fellépnek. Ezen alkalmakra általában két blokkot állítanak össze. Az első részben katonadalokat adnak elő, a műsor második felében pedig a rendezvényhez illő csárdásokat, operetteket, népdalokat, bordalokat, mikor mire van igény. Testvérkapcsolataik révén országhatáron túli fellépéseik is vannak, ezért azt is felvállalták, hogy idegen nyelven is tanulnak énekeket. Például Lendván szlovénul, Prágában cseh nyelven adtak elő dalokat. Az elmúlt évben erdélyi katonadalokkal bővítették a repertoárt. A művészeti vezető kiemelte azt is, hogy a fellépéseket szólóénekek, verses produkciók is színesítik, illetve citerával és tangóharmonikával is kiegészül a dalok előadása.

Samu Zoltán, a dalárda vezetője előrevetítette: a megalakulásuk huszadik évfordulója alkalmából idén ősszel, ünnepi hangverseny keretében egy nagyszabású találkozót szerveznek Marcaliban.

Bár a dalárdások véleménye szerint egyre csökken a katonadalokat értő közönség, a Marcali Bajtársi Dalárda kivívta magának azt az elismerést, amit számukra a legfontosabbal, tapssal jutalmaznak.

Összetartó, baráti közösség A dalárda a Marcali Bajtársi Egyesület tagjaiból 2004 októberében 12 fővel alakult összetartó, baráti közösséget alkotva. Azóta is töretlenül folytatják önként vállalt feladatukat. Kezdetben csak katonadalokat énekeltek, majd folyamatosan bővítették repertoárjukat betyár- és bordalokkal, nép-, illetve retró, valamit operettdalokkal, karácsonyi énekekkel. A Marcali Bajtársi Dalárdának jelenleg 18 tagja van.