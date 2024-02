Az eseményen elhangzott a tavalyi év beszámolója és megvitatták az idei célokat is. A gyűlésre minden huszár magával vitte felszereléseit, hogy átnézzék, mit kell kicserélni, megjavítani. Máj Péter, az egyesület társelnöke elmondta, mozgalmas volt a 2023-as évük. Összesen 76 programon vettek részt. Ezek között állami és társadalmi ünnepségek, valamint turisztikai, idegenforgalmi rendezvények is szerepeltek.

– Idén is legalább annyi eseményen szeretnénk részt venni, mint tavaly – emelte ki Máj Péter. – Szerencsére már januárban is nagyon sok helyre hívtak bennünket. Ott voltunk a vármegye- és a városnapon, az esküvő kiállításon, a hétvégén pedig a Dorottya-napon is feltűnünk, ahol már a fiatal lovas lányhuszárok is bemutatkoznak. Bár még nem igazi, csupán falovon érkeznek az eseményre. Ez is az egyik tervünk az idei évre, hogy a 6 és 14 év közötti lányokat minél több programba bekapcsoljuk. Szeretnénk szorosabbra fűzni a kapcsolatot a kadétokkal és segíteni a munkájukat – fogalmazott az egyesület társelnöke.