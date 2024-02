A tavalyi év sikerét követően idén is a szülői munkaközösség szervezte meg a Jótékonysági bált a Taszári Fésűs Éva Általános Iskolában. Az est bevételét az iskola kerítésének felújítására és az iskolakert eszközállományának további fejlesztésére fogják fordítani, tudtuk meg a közleményből, amit a szervezet jutatott el szerkesztőségünkbe. A szervezők az est témájának a kaszinó csillogó hangulatát választották, mely a helyszín dekorációjában és a szülők meglepetés műsorában is megjelent. A bál megnyitásakor Erjábecz Ágnes, a szülői munkaközösség elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket, majd kihangsúlyozta, hogy

Ez az est a gyermekeinkért van, róluk, értük szól.

Ezt követően Faludyné Kiss Szilvia intézmény igazgatója is éltette az összefogást, amivel a jelek szerint bármit képesek megoldani, létrehozni és felépíteni az iskolában.

Az iskola pedagógusainak, dolgozóinak, szülői közösségének, a szakmai és civil partnerek, az önkormányzatok együttműködésének, közös munkájának sikere az iskola folyamatos fejlődését eredményezi.

-zárta beszédét az igazgató. Közös cél továbbra is, hogy a tanulók korszerű környezetben tanuljanak, szakmailag jól felkészült pedagógusok nevelő-oktató munkájával kapjanak megfelelő alapokat az általános iskolában a középiskolai tanulmányaik megfelelő szintű teljesítéséhez. Varjas András, Taszár község polgármestere kiemelte az elmúlt időszak fejlesztéseit. Azt is, hogy az elmúlt öt évben komoly fejlődésen ment keresztül mind az iskola, mind a település infrastruktúrája, és a jövőben is folytatni szeretnék a további fejlesztéseket. Végül Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is köszöntötte az est vendégeit, aki 2019 óta a rendezvény fővédnöke. Köszöntőjében arról beszélt, hogy évről-évre érzékelhető a folyamatos fejlődés, a nem mindennapi összefogás, és iskolában folyó magas színvonalú nevelő-oktató munka fejlesztő hatása. A vidám hangulatot az NDC Modern taszári csoportjának, majd az iskola tanulóinak táncos bemutatója alapozta meg. Ezt fokozta a vacsora után a szülők meglepetésműsora, mely a kaszinó, a pókerparti csillogó világát tárta a vendégek elé. A műsort követően a Maxim zenekaré lett a főszerep, akik a résztvevők szerint nem okoztak csalódást.