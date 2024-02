Most viszont már a tavasz érkezésére készül, elkezdte a felújítást, ami egy nagytakarítással kezdődik, majd mindent kipakol, hogy átrendezze a kiállított tárgyakat. A téli szünetben sikerült pár új dolgot szerezni, büszkélkedett. Több magnókazettát vásárolt, amely illik a kiállítás retró jellegéhez. – Beszereztem néhány újabb könyvet, DVD filmet és CD lemezt is, melyeket az utóbbi pár évben felújított változatban adtak ki – mondta.

A legújabb szerzeménye a funko pop játékfigura-sorozat John Lennon-figurái, melyekből három fajtát készítettek, és sikerült mind a hármat megkapnia.

– Az emberek szeretik a Beatles zenéjét, szeretnek visszatekinteni azokra az időkre, hiszen sokszor a fiatalságukat idézi fel egy-egy kép vagy dal – mondta Fehér Attila. – Az idősek mellett egyre több fiatal érdeklődik az együttes munkássága után. Remélem, hogy idén is sok érdeklődő lesz, ahogy az elmúlt években is. A megújult kiállítást szeretném megmutatni más településen is, ha igény és lehetőség van rá, ahogy nemrég Dombóváron nagy sikerrel mutattam be a tárlatot. Elkezdtem megtanulni gitározni is, remélem, kis idő múlva már pár dalt el tudok pengetni.

Fehér Attila a Beatles-évfordulókat is számon tartja, például azt, hogy 1964. február 11-én volt az első élő koncertjük Washingtonban, a Colosseumban.