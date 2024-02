Ezzel a címmel több tanulmány is megjelent már, melyek Barcs gazdasági fejlődését taglalják a dualizmus korszakában, vagy épp egy-egy területet vizsgáló diplomamunka, de Weich Éva grafikus és Rózsás Márton helytörténész egy igazi hiánypótló kötettel ajándékozta meg a helyieket, képes összeállítással. Ez a várossá válás emlékezetes pillanatait gyűjtötte egy csokorba. Azonban nem mindet, hisz a lehetőségek végesek voltak, így már akkor megszületett a folytatás szükségességének gondolata. Az elmúlt napokban pedig Rózsás Márton megkezdte az adatgyűjtést a második kötethez. Megkeresésünkre a város díszpolgára elmondta, hogy a helyi posta-történethez épp a héten kapott képeket, de biztos helyet kap a kiadványban az egészségügy és orvostársadalom. A telefonos megkeresések már elindultak, jó lenne olyan fotókat találni, melyek munka közben mutatják be orvosainkat, asszisztenseiket, a gyógyszerészeket. Rózsás Márton azt is megfogalmazta, hogy kicsit gazdagabb tartalommal terveznek ezúttal, és nagyobb terjedelemben, mert szeretnék sorra venni az első kötetből kimaradt iskolákat, sportágakat, és nagyobb szerepet kap a természeti környezet, a Dráva és környéke, valamint a csatolt településrészek is. Így a helytörténész Barcs, Drávaszentes és Somogytarnóca lakosait is kéri, hogy osszák meg fotókkal kísért történeteiket másokkal is.

Mint megtudtuk, nagyon lassan indul a folyamat, a felhívásra még nem nagyon mozdult meg a közösség, de remélhetően hamarosan robbanásszerű képáradat jut el a szerzőhöz. A fotókat személyesen érdemes átadni, hogy szkennelés után mindjárt visszaadhassa Rózsás Márton, vagy e-mailben is küldhetők, a [email protected] e-mail címre. A szerző a 20/9763280 telefonszámon érhető el.