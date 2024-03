– Az 1930-as években készült ez a kép egy esküvőről, nem itt Magyaratádon, de magyaratádiak szerepelnek rajta. Az egyik helybéli szülei láthatók az ünneplők között. Vendégként voltak jelen a nagy napon. Szerencsére nagyon szép állapotban maradt meg ez a fénykép – mutatta az egyik régi, barnás fotográfiát Pánczél Zsófia, a magyaratádi önkormányzat közösségszervezője. A helyi múltidéző esküvői kiállítás megálmodójaként több tárgy történetét ismeri.

Fotó: Szabó Gabriella



– Egy másik asztalnál három generáció pártái láthatók. A nagymama 1904-ben, a lánya 1948-ban, unokája pedig 1970-ben viselte menyasszonyként a díszes, mára azonban már kifakult fejdíszt. Egy üvegdobozban a család ma is őrzi ezt a három emléket – tette hozzá Pánczél Zsófia. A tárlat megvalósításához a Házasság Hete programsorozata adta az ötletet.

– Arra gondoltam, jó lenne megmutatni, kinek milyen emlékei vannak a saját esküvőjéről. Így a falubeliek segítségét kértem a kiállítás anyagának összegyűjtéséhez. Voltak, akik első szóra keresték elő a megmaradt esküvői tárgyaikat. Főként a menyasszonyi és menyecskeruhákat tették el az asszonyok, de kesztyűk, meghívók és természetesen fotók is megmaradtak, de olyan is akadt, aki egykori kelengyéjéből válogatott a tárlatra, így elhozta például díszes kávéskészletét.

Fotó: Szabó Gabriella



Negyven-ötven évvel ezelőtt nem volt ritka a menyasszonyi miniruha, a 80-as években pedig a fodor dominált az esküvői divatban. Ahogy a fazonok, úgy az anyagok is sokat változtak az évtizedek alatt. Az elmúlt esztendők emlékei ugyanúgy megtalálhatók a magyaratádi faluházban nyílt kiállításon, mint az 50-es, 60-as, 70-es évek esküvői relikviái, de egy 1882-es házassági szerződés is fennmaradt. Erre házuk padlásán véletlenül bukkantak az új lakók – mesélte Pánczél Zsófia.