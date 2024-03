Elsőre nem mondanánk meg, hogy a mutatós kokárda sörösdoboznyitókból készült, amelyeket nemzeti színű szalaggal font körbe Berta Katalin.

– Egy teljes rekeszt sört meg kell inni ahhoz, hogy elegendő alapanyagunk legyen ehhez a kokárdához – mondta lapunknak széles mosollyal a törökkoppányi népi iparművész.

Tüttő Tímea Fotó: Lang Róbert

Természetesen nem csak sörnyitókkal dolgozik, fonalból is nagyon sok kokárdát készített, amelyek közepébe egy-egy fehér gyöngy került.

– Idén először készítettem nagyobb mennyiségben kokárdákat. Magam is meglepődtem, hogy milyen sokan keresik. Talán azért, mert ezek érdekesebbek és egyedibbek, mint az évtizedek alatt megszokott, hagyományos, szalagos kitűzők – tette hozzá a fiatal kézműves.

Török Emőke kaposvári babakészítő is minden évben különleges kokárdát készít a nemzeti ünnepre.

– Huszonöt éve készítem a gyerekfejes nemzeti színű kokárdát, szerettem volna a kisebbeket közelebb hozni az ünnephez – tette hozzá Török Emőke. Megjegyezte: a szem gyöngyből van, a hajat fonalból fonja, a fiúké horgolt, harminc mozzanat, mire végez egy-egy megalkotásával. Azt tapasztalja, hogy egyre többen keresik az egyedi kokárdákat, amelyeknél a nemzeti szín elengedhetetlen.

Muránói üvegből készültek a nemzeti színű kitűzők Tüttő Tímea kaposvári műhelyében. Van nála szív és kokárda alakú is. Elmondta: azt tapasztalja, hogy a kokárdához mindenki ragaszkodik, különösen a fiatalok közül keresik sokan a különlegesebb nemzeti ékszereket. – Nem csak kitűzőt, hanem nemzeti színű fülbevalót is készítettem már – tette hozzá.

A magyar kokárda a nemzeti függetlenedés eszméjét magukénak valló polgárok szimbólumává vált. Az 1848-as forradalom és szabadságharc leverését követően a bécsi kormány megtiltotta a viselését, és csak 1867-ben, a kiegyezést követően lehetett újra alkalmanként feltűzni.