Elhangzott az is, hogy a vándorszínészek maguk írták a címlapokat, ők hirdették meg az előadást, sőt a jelmezeiket is maguk varrták. Sarkadi Kiss János hozzátette: az irodalmi kávéházban ez volt az ötödik rendhagyó irodalom­órájuk, korábban a szerelem, az erotika, a gasztronómia és a vágáns költészet témakörökben telt házas közönség előtt mutatkoztak be.