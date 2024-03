A győri Széchenyi István Egyetem végzős hallgatója zenésztársaival és mesterével érkezett szülővárosába, ahol családtagjai, barátai, egykori tanárai és a zeneszerető közönség töltötte meg a koncerttermet. A Virtuózok című televíziós vetélkedőben marimbajátékával hatalmas sikert aratott fiatal nemrég a Mol Új Európa Alapítvány Tehetségtámogató program Zeneművészet kategóriájában nyert nagy összegű támogatást szakmai fejlődéséhez. A Nagyboldog­asszony Iskolaközpont egykori diákja egész estés koncertjének különlegessége abban is rejlett, hogy az ebből a támogatásból vásárolt hangszert, egy ötoktávos marimbát is megszólaltatta több zeneműben.

Bogáthy Benedek elárulta, hogy kedvenc zeneszerzője és példaképe Nebojsa Jovan Zifkovic, aki intenzív, erőteljes darabokat komponál marimbára, az általa alkotott hangok tartománya és kombinációi olykor meghökkentőek. Az ifjú művész két darabot is bemutatott példaképétől, amelyek közül egyiket a délszláv háború borzalmainak hatása ihlette. Később győri zenésztársaival és győri mesterével, Papp Balázzsal populárisabb, úgynevezett közönségdarabokat is játszottak. A programban az ütőhangszerek világához nagyon közel álló moldvai népzene is terítékre került, az előadás alatt közreműködtek a Somogy Táncegyüttes tagjai.