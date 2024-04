Hét intézmény – köztük egy nagybajomi és egy gödrei – közreműködésével német mini gálával folytatódott a Wunderbar fesztivál Kaposváron. A gyerekek táncra perdültek és dalra fakadtak gyermekdalok, klasszikus és modern német dalok is szerepeltek a repertoárjukban.

A Nagyboldogasszony Katolikus Gimnázium és Általános Iskola csapata egy gyerekdallal rukkolt elő, amelyre nem csak táncoltak, de énekeltek is. A Toponári Általános Iskolások viszont egy színdarabot mutattak be, amely többféle műfajt is felölelt.

Először voltam a versenyen, nagyon sokat készültünk rá, mindenki nagyon ügyes volt.

-mondta Kimmel Luca, aki főszerepet kapott a darabban, de a Svájcról szóló vetélkedőn is részt vett. Hiszen a Wunderbar Fesztivál somogyi programjai között szerepelt egy tanulmányi verseny is, amely témája Svájc volt. De a Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban német nyelvű detektív interaktív játékban is részt vettek a diákok és a programokat színesítette színházi előadás is. – A cél az, hogy ösztönözzük a gyerekeket és a szülőket arra, hogy tanulják a német nyelvet, ne féljenek tőle, mert tele van szépségekkel. Az országos Wunderbar Fesztivál somogyi programjait indító flashmobbal a gimnazistákat céloztuk meg, a gála pedig a kicsikről szól, mondta érdeklődésünkre Szigeti Mónika a Nagyboldogasszony Katolikus Gimnázium német tanára.

Fotó: Lang Róbert



Sokan nem is hinnék, de roppant hasznos a német nyelv szabályszerűségeinek ismerete a későbbi tanulmányokhoz. – Sajnos sokkal kevesebben választják a németet, mint szeretnénk. Ezért van az, hogy nálunk az iskolában mindig a második osztályos szülői értekezleten felkeressük a szülőket és elmondjuk az érveinket. Pedig az angol a gyerekekre ragad, de a németet meg kell tanulni. És azzal, hogy egy szigorú szabályok szerinti nyelvet már ismernek, sokkal könnyebb bármilyen más nyelvet megtanulni, fogalmazott Szigeti Mónika.