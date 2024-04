Ugyan már nem túl sok, de azért akad még szabad polc azoknak a könyveknek, amelyeket a lakosok visznek be a Takáts Gyula Könyvtárba. Könyvgyűjtést hirdetett ugyanis a téka, sokan már vittek is olvasnivalót a felhívásra.

– Bridget Jones életrajzi naplóját, Danielle Steel-regényeket hoztam, amelyek szép állapotúak, de újra nem tervezem már elolvasni őket – mondta el az egyik nyugdíjas olvasó.

Rázsits Veronika, a könyvtár igazgatója elmondta: évek óta hagyomány, hogy a könyvtáruk egykori igazgatójának özvegye által alapított Kellner Bernát Alapítvánnyal gyűjtést rendeznek. – Egész évben keresnek minket, hogy megunt vagy hagyatékból maradt könyveket átruháznának, de túl nagy mennyiséget nem tudunk kezelni, főleg úgy, hogy sokszor régi, rossz állapotú olvasmányokról van szó – tette hozzá az igazgató. – Ezért 2000 utáni könyveket várunk, mert ezek még jó minőségűek, és sokan tudnák használni őket – mondta el Rázsits Veronika. Kiemelte: az újrahasznosítás jegyében a könyveket egy tavaszi börzén a könyvtár előtt értékesítik. Így kedvezményesen érdekes olvasmányokhoz juthatnak a börzére ellátogatók, a bevételből pedig nyári táborokat szervezünk, és a könyvtárosok továbbképzéseit finanszírozzuk.

– Tavaly az utcán rengetegen megálltak könyveket vásárolni, sok gyűjtő is megjelent egy-egy példányért, hiszen a 4-5 ezer forintos könyveket pár száz forintért megkaphatták – mondta el Rázsits Veronika. Megjegyezte: a legnépszerűbbek a romantikus regények, a krimik, de óriási az igény a gyermekkönyvekre is, bár ezekből kevesebb érkezik hozzájuk. A felajánlásokat a kaposvári Csokonai utcai főépületben és a Honvéd utcai fiókkönyvtárban is fogadják.