Steinbach Józsefnek az elmúlt tizenhat évben a tudományos szakmai kötetekkel és a füzetes meditációkkal együtt, körülbelül hetven könyve jelent meg. Ezek közül több tucat a könyvesházban is kapható.

Fotó: TIBOR KOVACS



– Azért is fogadtam el örömmel Petró László nagytiszteletű úr meghívását, mert több kötetem is megjelent már, de könyvbemutatóm még soha nem volt – emelte ki a püspök. – Valahogyan úgy alakult, hogy nem szerveztem meg, az időm is mindig kevés, de most határozottan kértek arra, hogy jöjjek el. Szerettem is volna megnézni a könyvesházat, mert Balatonalmádiban tervezünk majd egy ilyet létrehozni – mondta.

Steinbach József hozzátette, nagy öröm volt számára a kaposvári beszélgetés, főleg azért mert a kérdezőtől, Petró Lászlótól, olyan életes kérdéseket kapott, melyek sodorták magával. – Nekem ez nagy ajándék volt, hogy ezáltal is szolgálhattam az Úrnak – hangsúlyozta.