Jól kezdett a Kaposvári Vízilabda Klub a Szentes otthonában az E.ON férfivízilabda OB I. 8. fordulójában. A gólszegény első negyed után 2–1-re vezettek Surányi László tanítványai. A folytatásban Mijic Dávid növelte kettőre a somogyiak előnyét, ami végül csak a harmadik negyed közepéig tartott ki, 4–4 után ismét magához ragadta a vezetést a KVK, de az utolsó felvonásnak így is döntetlenről vágtak neki a felek. Dobos juttatta ismét vezetéshez a kaposváriakat, amire rögtön jött a válasz Mátyóktól, Lajkó góljával ráadásul már a hazaiaknál volt az előny. Dobos egalizált, amivel ki is alakult a 7–7-es végeredmény, számolt be a mérkőzésről a somogyiak honlapja.