Fontos lenne a védekezés további javulása, az Alba ellen még 28, Érden pedig már csak 26 gólt kaptak. Dunaújvárosban 23 gólt dobva buktak a fővárosiak, vagyis Csapóéktól is valami hasonló kellene védekezésben. Nagy kérdés, hogy a korábbi balatoni játékosok közül Mazák-Némethet és Sallait is soraiban tudó fővárosiak milyen formát mutatnak, hisz képesek ikszelni otthon az Albával, majd kikapni Dunaújvárosban és ezek után megverni – az eddig csak a Fraditól kikapó – Debrecent, mindezt 12 nap alatt. Az utóbbi remek eredményt persze rögtön egy Herning-Ikast elleni hétgólos hazai vereség követte. – Siófok az edzőcsere után nagy változáson megy keresztül, nem lesz egyszerű meccs, de nagyon fogunk küzdeni a két pontért – ígérte a korábban Siófokon is dolgozó Golovin edző, aki szövetségi kapitány is.