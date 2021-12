Nem tudta megszakítani a Siófok április óta tartó hazai veretlenségi szériáját a Szentlőrinc, melynek legyőzésével ez már tizenhárom bajnokira duzzadt. Remek teljesítmény, még akkor is, ha ebből ez a mostani „csak” az ötödik győzelem volt, amiért bizony alaposan meg kellett dolgozni. Szervezett ellenfelet győztek le, mely harcosan játszott, ha kellett faultok árán is megállította a házigazdákat, amit tizenhét szabálytalanságuk és a három sárga lapjuk is jelez.