Utolsó köréhez érkezett az NB III. Nyugati csoportja, melyben a Kaposvári Rákóczi FC a Velencei-tó partján lépett pályára, a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő otthonában. A somogyi zöld-fehérek még nem szereztek pontot otthonuktól távol, s ezt a rossz sorozatot még úgy is szerették volna megszakítani, hogy eltiltás miatt Bíró Dominik és Borbély Ákos sem állthatott a szakmai stáb rendelkezésére. A kezdőben így Orsós Tamás és az előző meccsen csak csereként pályára lépő Harsányi Dániel kapott lehetőséget az utolsó előtti helyen álló gárdonyiak ellen. A szakadó esőben kezdődő összecsapás elejét igencsak megnyomta a Rákóczi, amely tíz perc leforgása alatt előnybe is került, amit a maroknyi, de annál lelkesebb kaposvári ultrák kitörő örömmel fogadtak, hiszen nagyszerű támadás előzte meg a vendég vezetést. Balog Alex készített le lövésre Mayer Milánnak. Az ezúttal is védekező középpályás szerepkörben feltűnő támadó tizenhét méterről, laposan vette célba a jobb alsót, Steer Bence óriásit védett. A kipattanót Pintér Norbert szedte össze, s emelte vissza középre a labdát, melyet Kondor Kristóf öt méterről fejelt a jobb felsőbe. A folytatásban kezdett sárdagasztásba átmenni a mérkőzés, hiszen az amúgy is mély talajra folyamatosan ömlött az eső. A technikai hibák egyre több szerepet kaptak, s kezdett kiütközni a két csapat közötti tudáskülönbség. A somogyi zöld-fehérek képzettebb játékosai egy-egy egyéni megoldás után zavarba tudták hozni a hazaiakat, aminek következtében újabb gólokkal kerültek egyre közelebb az első idegenbeli sikerükhöz. Előbb egy cselsorozat után Balog Alex vette célba a kapu jobb oldalát, Steer Bence azonban újabb bravúrral mentett szögletre, ami után már ő is tehetetlen volt. Pintér Norbert sarokrúgására ugyanis Harsányi Dániel érkezett nagy lendülettel, s egyből lőtt a kapu közepébe. Két perc elteltével Mayer Milán óriási erővel, ballal irtózatosan nagy gólt lőtt a jobb felsőbe nagyjából huszonöt méterről.