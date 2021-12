Történelmi pillanatra készült a Kaposvári VK, amely soha nem győzte még le az Eger együttesét az OB I.-ben. A somogyiak javuló formája azonban bizakodásra adott okot a találkozót megelőzően. A Heves megyeiek több ex-KVK játékossal a keretben érkeztek a somogyi megyeszékhelyre, hiszen Krémer Balázs, Grieszbacher Márk és Sántavy Máté is ott volt Petrovai Márton csapatában. Előbbi ráadásul úgy tűnt, hogy remek napot fogott ki, hiszen bravúr-bravúrra halmozott a kapuban. Igaz, a vendégeknek szerencséjük is volt, hiszen Varga Bence gólját érthetetlen módon nem adták meg a játékvezetők, majd ifj. Berta József lövése csattant a felső kapufán. Ezek ellenére is sikerült megszereznie a vezetést a hazaiaknak a rutinos Vindisch Ferenc találatával az első negyed derekán. Az egygólos előnyt egészen a második etap elejéig őrizte a hazai egylet, majd Nikola Murisic emberelőnyből egyenlített. Sokáig azonban nem tartott a döntetlen állás, hiszen az előző mérkőzést kihagyó Mijic Dávid ötösével újra a KVK vezetett. Ezt követően igencsak forrt a Csik Ferenc Versenyuszoda vize, a felek hatalmas elánnal küzdöttek, s ez érződött a párharcokon is. A hazaiak mindent megtettek, hogy növeljék előnyüket, azonban Baksa Benedek szerencsés, megpattanó lövése azonban utat talált a remekül védő Csoma Kristóf kapujába. A KVK azonban Varga Bence és Horváth Ákos találatainak köszönhetően kétgólos előnyre tett szert a harmadik negyedre.