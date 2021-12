Az előzmények alapján szórakoztató találkozóra van kilátás, a két klub egymás elleni meccse mindig hozott gólt, az eddigi tizenhaton ráadásul negyvennégyet! A statisztika a somogyiak mellett szól, tizenhatból – egy döntetlen mellett – kilencszer ugyanis ők nyertek! Ha most is sikerülne, akkor akár a hatodik helyre is felléphetnének a tabellán.