A vasárnap 13 órakor kezdődő összecsapást a tavaszi szezonból hozták előre, így a somogyiak visszavághatnak az első fordulóban elszenvedett kettő-nullás vereségért. Ez azonban egyáltalán nem lesz könnyű feladat. A mosonmagyaróváriakat ugyanis sokan szerették volna legyőzni az őszi szezonban, azonban egyik csapat sem tudott három ponttal távozni a Kisalföldről. Idegenben viszont kétszer is kikapott az MTE, mindannyiszor Zala megyében. Először Nagykanizsán, majd a ZTE II. otthonában. Hazai környezetben csupán a Veszprém ellen veszített pontokat a Varga László irányította gárda, amely zsinórban tizennégy bajnoki sikernél tart. Ez is eredményezte azt, hogy az első helyről várhatják a tavaszról előrehozott fordulót. A Kaposvári Rákóczi FC a Gárdony ellen aratott fölényes győzelmének köszönhetően a tizenegyedik helyet szerezte meg féltávnál, de a Mosonmagyaróvár trófeáját megszerezve akár előrébb is telelhetnek.