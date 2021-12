Hosszú esztendők, egészen pontosan 2005 óta minden év júliusában a világ minden tájáról érkezett gyermekek lepték el Kaposvárt. A fesztivál egyik jelentős eseménye a megnyitóünnepség volt, melynek keretében több ezer ifjú sportoló vonult fel a Kossuth térre, mely egyben a rendezvény központja is volt. A helyi és a környező településeken megteltek a szálláshelyek, a megyeszékhely pedig idegen szavaktól, jókedvtől volt hangos. Érkeztek csapatok többek között Tajvanból, Indiából, Dél-Afrikából, Grúziából és a Feröer-szigetekről is, de sok gárda jött olyan nyugat-európai országból, mely sportnagyhatalomnak számít. A városban élőket azonban megosztotta a nemzetközi fesztivál, a mellette érvelőkön kívül nagyon sokakat zavart a esemény. Melynek – a sajtóhírek szerint – a következő évtől Pécs ad majd otthont. De a jelek szerint nem marad rendezvény nélkül a város.

– A fesztivállal kötött szerződése lejárt a városnak – tájékoztatta lapunkat a kaposvári városháza. – Nem szerettük volna meghosszabbítani, mert valami jobbat szeretnénk csinálni.

Vélhetően tehát nem marad rendezvény nélkül a somogyi megyeszékhely, de egyelőre ennél többet nem lehet tudni arról, hogy mit terveznek a régi fesztivál helyett.

A Baranyába költözést már meg is erősítették. – Pécsen tarthatják 2022-től az International Youth Sport Festivalt – közölte a baranyai megyeszékhely önkormányzata az MTI-vel.

A nemzetközi diáksportfesztiválon amúgy az elmúlt tizenöt évben hatvanöt országból összesen 3069 sportcsapat vett részt, együttesen 45 641 sportoló mérte össze erejét. Az ország egyik legjelentősebb utánpótlássport-fesztiválját három sportágban, labdarúgásban, kosárlabdában és kézilabdában hirdetik meg tíz korosztály számára, fiúknak és lányoknak egyaránt.

A fesztivál az elején még csak a labdarúgásról szólt, ám időközben egyre több sportágat vontak be a programba, így Kaposvár sportlétesítményei is megteltek meccsekkel. S most úgy tűnik, a jövőben is „telt házzal” üzemelnek majd.

Fotó: Muzslay Péter