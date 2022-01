Az elődöntő első felvonását csütörtökön este rendezték Kazincbarcikán. A kaposvári együttes kispadján ismét az egykori aranykovács Demeter György mester foglalt helyet, miután az argentin Ruben Wolochin az indiai profi bajnokságban vállalta az egyik csapat felkészítését.

A házigazda barcikai alakulat kezdte jobban a mérkőzést, de a kaposváriak többször is egyenlítettek, majd a szett végjátékában fordítani tudtak. Ráadásul nem is akárhogyan. Már 20–18 arányban vezetett a Vegyész RC, azonban ezután már nem tudtak több pontot szerezni. A vendégeknél Bögöly Gábor és a bosnyák Marko Milovanovics szorgosan termelte a pontokat, de a hálónál magasodó kubai Sandoval Rojas José Antonioval sem igazán mit tudtak mit kezdeni a hazaiak.

Forrás: Kozma István

A második szett is hasonló forgatókönyv szerint alakult, azaz az eleje a hazaiaké, a vége pedig a Finóé volt. Ebben a játékrészben – csakúgy, mint az előzőben – ismét sok hibával játszottak a csapatok. Csak ebben a felvonásban összesen csaknem 13 nyitást rontottak a szemben álló felek. A második játszmában Hubicska Partik volt a nyerőember, aki csak ekkor hat pontot termelt.

Forrás: Kozma István

Az utolsó, harmadik játékrészben mondhatni végig a Fino alakulata diktálta a tempót és irányította a játékot. Akár nagyobb is lehetett volna a különbség – volt, amikor hat ponttal vezettek a vendég kaposváriak – , de fogalmazzunk úgy, hogy a vége felé megkegyelmezett ellenfelének a Fino társulata. A marokkói Hamza Ouyachi egymás után három ásszal is megkínálta az ellenfelet, a mezőny legjobbját, Bögöly Gábort pedig egyszerűen képtelenség volt tartani. A csapat karmestere, a brazil Hiago Antuses Garchet jó labdákkal szolgálta ki a társait, a liberó szerepkörében ténykedő csapakapitány, Bozóki Bence pedig minden labdán rajt volt. Ha csak egyetlen nyitás erejéig, de az utolsó, harmadik felvonásban lehetőséget kapott Kiss Máté és az alig két hónapja a 16 életévét betöltött Zarka Márton is, aki büszkén mondhatja el magáról, hogy győztes meccsen mutatkozott be az élvonalban.

Forrás: Kozma István

A visszavágót január 20-án, csütörtökön 18 órakor játsszák majd a Kaposvár Arénában. A másik elődöntőt, a Kecskeméti RC–Bp. Pénzügyőr SE párharc első összecsapását szombaton rendezik a hírős városban 18 órakor, míg a visszavágó február 11-én, pénteken lesz a fővárosban 20 órakor.

Vegyész RC Kazincbarcika–Fino-Kaposvár 0–3 (–20, –22, –22)

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 250 néző. Vezette: Adler, Halász T.

Vegyész RC Kazincbarcika: Paez (4), Cupa (6), Juhász P. (6), Szabó D. (7), Blázsovics (6), Morales (2). Csere: Dudás T. (liberó), De Prá (2), Bibók (1), Csizmadia (–), Péter B. (1). Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Fino-Kaposvár: Garchet (–), Hubicska (11), Sandoval (6), Milovanovics (15), Bögöly (17), Ouyachi (7). Csere: Bozóki (liberó), Kiss M. (–), Zarka M. (–). Megbízott vezetőedző: Demeter György. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–4, 10–7, 10–10, 15–13, 15–15, 20–18, 20–25 (24 perc).

2. játszma: 5–4, 10–8, 12–12, 14–15, 17–20, 20–21, 22–25 (27 perc).

3. játszma: 5–4, 5–8, 7–10, 9–15, 16–20, 22–25 (24 perc).