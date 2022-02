A nyitó játszmának Wirth Annamária adta meg az alaphangját, aki csak az első felvonásban három ásszal kínálta meg a házigazda diósgyőrieket. Már a szett felénél 10 pont volt a kaposváriak előnye (3–13), ami a folytatásban csak tovább nőtt.

A második felvonásban is szorgosan termelte a pontokat Szedmák Réka és az azeri légiós Nikolina Boshnakova – a meccs végén mindkettőjük neve mögött igazságosan 14–14 egység állt –, s a belga Nathalie Lemmens és és a csapatkapitány Tatjana Matics is egyre jobban belelendült. Az egykori Bajnokok Ligája-győztes horvát Ana Grbac sem akart kimaradni a pontgyárosok közül, Szpin Renáta pedig – mint ahogy azt szokta – most is jól oldotta meg a liberó szerepkörét. Bár vasárnap este Miskolcon csak epizódszerep jutott Hegyi Bianka Zsófiának és a saját nevelésű Budai Viktóriának, ők is megtették a pályán magukét.

A harmadik, utolsó felvonás volt a leghosszabb és a legszorosabb. A hazaiak 7–7-ig tartották a lépést kaposvári ellenfelükkel, majd elléptek a vendég somogyiak (13–20). A szett vége izgalmassá vált, ám végül az 1. MCM-Diamant lezárta a 65 percig tartó összecsapást.

Diósgyőri VTK–1. MCM-Diamant Kaposvári NRC

0–3 (–15, –14, –21)

Miskolc, Generali Aréna, 80 néző. Vezette: Sík, Ujházi.

Diósgyőri VTK: Sitku (–), Baidiuk (8), Kuzelová (4), Dhurate (11), Egri (5), Kiss E. (3). Csere: Kundrák (liberó), Balogh E. (liberó), Kalmár V. (2), Godó (6). Vezetőedző: Farkas Mihály Tamás. Edző: Szabó Éva.

1. MCM-Diamant Kaposvári NRC: Grbac (4), Matics (8), Wirth (10), Boshnakova (14), Szedmák (14), Lemmens (11). Csere: Szpin (liberó), Hegyi B. (–), Budai V. (–). Vezetőedző: Vincent Lacombe. Edző: René Bord Mathieu.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 1–5, 3–10, 3–13, 5–15, 8–20, 13–24, 15–25 (21 perc).

2. játszma: 1–0, 1–8, 4–10, 8–15, 10–15, 12–20, 14–25 (19 perc).

3. játszma: 4–5, 7–7, 8–10, 11–15, 13–20, 16–22, 20–22, 21–23, 21–25 (25 perc).